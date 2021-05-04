Первому замглавы ИВ Сабаильского района Баку сделано предупреждение - Генпрокуратура

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана сделала предупреждение первому заместителю главы Исполнительной власти (ИВ) Сабаильского района Баку Халиде Байрамовой, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

На основании поступившего материала о незаконных действиях Байрамовой в Управлении по производству вне рамок уголовного преследования Генпрокуратуры было проведено расследование.

Было установлено, что Байрамова, используя свои должностные полномочия, связалась по телефону с должностными лицами поликлиники №1 в Сабаильском районе Баку и потребовала, чтобы ее близкому родственнику была выдана справка о том, что он прошел вакцинацию от COVID-19, тогда как в действительности он вакцину не получил.

В связи с этим Генеральная прокуратура сделала Байрамовой предупреждение. В ИВ Сабаильского района передано соответствующее представление по пункту 28 закона "О прокуратуре" для привлечения ее к дисциплинарной ответственности с применением законных мер в связи с нарушением требований закона "О правилах этического поведения госслужащих".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)