На севере Азербайджана выпал снег - фактическая погода

БАКУ /Trend/ - На территории Шахдага и Хыналыга пятого мая выпал снег. Высота снежного покрова составила от трех до пяти сантиметров, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную служу гидрометеорологии.

По информации на 11:00 пятого мая, в ряде районов Азербайджана шли дожди, местами - ливни.

На территории страны сохраняется ветреная погода, В результате проливных дождей повысился уровень воды в реках. В некоторых местах сошли сели.

Скорость северо-западного ветра в Нефтчале и Баку составила 28 метров в секунду. Высота волн на Каспии достигала 4,5 метра.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)