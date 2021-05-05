На севере Азербайджана выпал снег - фактическая погода
БАКУ /Trend/ - На территории Шахдага и Хыналыга пятого мая выпал снег. Высота снежного покрова составила от трех до пяти сантиметров, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную служу гидрометеорологии.
По информации на 11:00 пятого мая, в ряде районов Азербайджана шли дожди, местами - ливни.
На территории страны сохраняется ветреная погода, В результате проливных дождей повысился уровень воды в реках. В некоторых местах сошли сели.
Скорость северо-западного ветра в Нефтчале и Баку составила 28 метров в секунду. Высота волн на Каспии достигала 4,5 метра.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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