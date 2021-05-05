В Азербайджане на оплату обучения студентов из социально уязвимых групп населения будет направлено 14 млн манатов - министр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на оплату обучения студентов из социально уязвимых групп населения будет направлено 14 миллионов манатов

Об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев, сообщает в среду Trend.

По его словам, на основании соответствующего поручения главы государства внесены изменения в решение Кабинета министров об оплате обучения студентов из социально уязвимых групп населения.

"Во второй половине 2019/2020 учебного года этим механизмом были охвачены 15 209 студентов, а в первой половине 2020/2021 учебного года - 15 900. Всего в 2020 году этой возможностью воспользовались 20 800 студентов", - сказал Амруллаев.

Министр отметил, что согласно новой поправке, государство также оплатит обучение студентов, которые являются членами социально уязвимых семей и получают платное образование в весеннем семестре 2020/2021 учебного года. На эти цели будет выделено 14 миллионов манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)