БАКУ /Trend/ - В Азербайджане почти 400 раненых участников Отечественной войны получили инвалидность.

Об этом сказал директор Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Джавид Абдулгадиров, сообщает в среду Trend.

По его словам, были проведены встреча почти с четырьмя тысячами военнослужащих, получивших ранения во время Отечественной войны. Порядка 600 из них получили тяжелые ранения во время боевых действий.

"Более чем 400 участникам войны была назначена инвалидность. Инвалидность назначается бессрочно в необратимых случаях - ампутация конечностей, тяжелые болезни, не поддающиеся лечению, и так далее. То есть инвалидность им назначается пожизненно. Для этого раненые военнослужащие должны получить в первую очередь свидетельство Медицинского управления минобороны, в котором говорится о связи полученного телесного повреждения с участием в войне. Согласно этому документу, на первом этапе агентство проводит оценку инвалидности", - сказал Абдулгадиров.

Он отметил, что также продолжаются работы по модернизации реабилитационной инфраструктуры.

В феврале был сдан в эксплуатацию Реабилитационный пансионат в Шагане. Кроме того, будут сданы в пользование детские реабилитационные центры, строящиеся в Габале и Шамкире.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)