В Азербайджане больше всего болеют коронавирусом люди в возрасте 30-59 лет - Ягут Гараева
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане больше всего болеют коронавирусом граждане в возрасте 30-59 лет.
Об этом сказала глава департамента по профилактике и контролю заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) Ягут Гараева на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает в четверг Trend.
Гараева призвала граждан соблюдать правила карантина.
Глава департамента отметила, что в Азербайджане фиксируется положительная динамика выздоровления от коронавируса.
"Этот успех был достигнут благодаря многим мерам. Каждый из нас должен постараться закрепить достигнутый успех", - сказала Гараева.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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