В Азербайджане больше всего болеют коронавирусом люди в возрасте 30-59 лет - Ягут Гараева

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане больше всего болеют коронавирусом граждане в возрасте 30-59 лет.

Об этом сказала глава департамента по профилактике и контролю заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) Ягут Гараева на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает в четверг Trend.

Гараева призвала граждан соблюдать правила карантина.

Глава департамента отметила, что в Азербайджане фиксируется положительная динамика выздоровления от коронавируса.

"Этот успех был достигнут благодаря многим мерам. Каждый из нас должен постараться закрепить достигнутый успех", - сказала Гараева.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)