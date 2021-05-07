На Кубке мира в Баку всем спортсменкам было выделено необходимое время для тренировок - гимнастка из Греции

БАКУ /Trend/ - На Кубке мира в Баку всем гимнасткам было выделено необходимое время для тренировок, сказала Trend спортсменка из Греции Элени Келаидити.

По ее словам, она очень хочет совершить прогулку по Баку, ознакомиться с достопримечательностями, посмотреть все знаковые места города.

"Несмотря на то, что я не в первый раз участвую в соревнованиях в Баку, возможности совершить экскурсию по городу у меня до сих пор не было. Надеюсь, что в нынешний визит график позволит это сделать. Баку - очень красивый город, хочется его ближе узнать, посмотреть достопримечательности", - сказала Келаидити.

Спортсменка подчеркнула, что у нее было достаточно времени на подготовку к выступлению.

"В Баку для нас были созданы все условия на этапе предсоревновательной подготовки. Всем гимнасткам было выделено необходимое время для тренировок, мы смогли подготовиться, привыкнуть к залу. Соревнования проходят на высоком уровне, все продумало до мельчайших деталей, я даже не ощутила, что в зале нет зрителей. В четвертый раз приезжаю в Баку, здесь все для меня родное и близкое", - сказала она.

В пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку проходит первый день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике. В ходе квалификационных соревнований в индивидуальной программе грации демонстрируют упражнения с обручем и мячом. В 18.15 начнется квалификация в групповых упражнениях команд, которые представят программу с пятью мячами. По итогам квалификации определятся финалисты.