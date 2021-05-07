Кубок мира в Баку - итоги выступления азербайджанских гимнасток в упражнении с обручем и мячом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнастки Зохра Агамирова и Арзу Джалилова в ходе первого дня соревнований Кубка мира по художественной гимнастике в Баку представили программу с обручем и мячом, сообщает в пятницу Trend.

За упражнение с обручем Зохра Агамирова получила 22.400 балла, а Арзу Джалилова - 20.100 балла.

Программу Агамировой с мячом судьи оценили в 24.250 балла, а результат Джалиловой составил 23.450 балла.

Таким образом, Агамирова расположилась на 10-й промежуточной позиции (46.650 бала), а Джалилова - на 22-й (43.550 балла).

В пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал первый день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике. Сегодня в ходе квалификационных соревнований в индивидуальной программе грации демонстрируют упражнения с обручем и мячом. В 18:15 начнется квалификация команд в групповых упражнениях – будет представлена программа с пятью мячами. По итогам квалификации определятся финалисты.

Кубок мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана 7–9 мая, носит квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио. В Кубке мира в Баку принимают участие около 170 гимнасток из 35 стран мира. Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Арзу Джалилова. В групповых упражнениях за нашу страну в составе команды выступают Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.

По традиции гимнастке и команде, набравшим во время соревнованиях наибольшее количество баллов за исполнение, будет вручен Кубок AGFTrophy.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в стране карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без участия зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)