В Баку продолжается благоустройство дворов, нуждающихся в ремонте (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта "Наш двор", реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой и направленного на благоустройство дворов, нуждающихся в ремонте, восьмого мая сданы в пользование жителей Баку очередные обновленные дворы.

Как сообщили в субботу Trend в Общественном объединении IDEA, квартал, объединяющий три обновленных двора, находится в жилом массиве "В" поселка Ени Гюнешли Сураханского района столицы и охватывает дома №№ 20-28, в которых проживает 2 250 человек.

Основная цель проекта "Наш двор" заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении зеленых насаждений, составляющих основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жизни людей.

В очередных благоустроенных дворах предусмотрены также возможности для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Для создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп, эффективного досуга молодежи и выработки привычки регулярно заниматься спортом здесь установлены различные спортивные сооружения, построены футбольная и шахматная площадки, детские игровые площадки. На территории двора также установлены 13 беседок, скамейки и контейнеры для бытовых отходов.

С учетом пожеланий жителей во дворе установлены новые фонари, а в подъездах - новые лифты, полностью отремонтированы фасады, крыши и подъезды зданий. В соответствии с правилами особого карантинного режима на территории дополнительно посажены 200 деревьев, создана полоса озеленения на участке площадью 3 500 квадратных метров.

В соответствии с требованиями карантинного периода в обновленных дворах проведены медико-профилактические мероприятия.

"Реализация данного проекта предусматривается во всех районах Баку. В связи с этим призываем граждан предоставлять в Общественное объединение IDEA информацию о нуждающихся в благоустройстве дворах столицы", - говорится в сообщении.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)