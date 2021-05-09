Компания Gazelli Group необычно поздравила ветеранов второй Великой Отечественной Войны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый производитель натуральной косметики Азербайджана Gazelli Group в этот особенный день не забыла наших героев. Компания постаралась сделать этот день для ветеранов второй Великой Отечественной Войны незабываемым.

Для ветеранов было организованно необычное мероприятие в одной из ведущих структур компании в Gazelli House. Тут ветераны, приятно пообедав, прошли осмотр у терапевта.

Профессиональные врачи Gazelli House осмотрели ветеранов, узнали о проблемах их здоровья, дали советы. Так же для ветеранов была создана возможность полного медицинского осмотра и сдачи анализов в лаборатории, Gazelli House-а в Express Lab.



Под исполнение военного оркестра ветераны побывали в галереи Gazelli Art Hоuse Baku, познакомились с работами знаменитых художников Азербайджана. Одно из самых интересных моментов ветераны провели в библиотеке Gazelli House, выбрали тут книги, понравившиеся им и получили их в подарок. На это подарки ветеранам не закончили. Им были вручены продукция производства Gazelli Goup и необычные подарки от бутика SOROKA.

Мероприятие закончилось военным маршем в честь ветеранов и громкими аплодисментами всех гостей.

Gazelli Group поздравляет всех ветеранов, прошедших этот почетный путь и глубоко поминает всех азербайджанских сыновей-героев, ушедших из этого мира.