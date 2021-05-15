Завтра общественный транспорт Баку возобновит работу

БАКУ /Trend/ - Завтра с 06:00 общественный транспорт Баку возобновит работу, сообщает в субботу Trend.

Напомним, что ранее в связи с праздником Рамазан были внесены изменения в порядок рабочих дней и режим карантина.

Отметим, что согласно постановлению Кабинета министров Азербайджана, в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней нерабочие 8-е и 16 мая были объявлены рабочими вместо 11-го и 12 мая соответственно.

Поскольку День Победы над фашизмом во Второй мировой войне выпал на воскресенье, 10 мая, согласно соответствующему законодательству, было нерабочим днем. Таким образом, дни с 9-го по 15 мая объявлены нерабочими, включая дни праздника Рамазан.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)