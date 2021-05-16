На территории бакинского бульвара будет установлен памятник Муслиму Магомаеву (Эксклюзив) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На территории Приморского национального парка в Баку будет установлен памятник всемирно известному эстрадному и оперному певцу, народному артисту СССР Муслиму Магомаеву, сообщили в воскресенье в министерстве культуры Азербайджана в ответ на запрос Trend.

"Памятник Муслиму Магомаеву почти готов. Он будет установлен на территории Приморского национального парка, недалеко от Кукольного театра, и изготовлен из бронзы", - говорится в сообщении.

Отметим, что территория, на которой будет установлен памятник, уже огорожена.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 марта 2020 года подписал распоряжение об установке в Баку памятника Муслиму Магомаеву.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)