Оперштаб при Кабмине Азербайджана должен разработать нормативы для проведения свадеб - депутат

БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана должен разработать нормативы по проведению свадебных церемоний, объявить, в каких условиях их можно организовывать.

Об этом сказал в понедельник Trend председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по труду и социальной политике Муса Гулиев.

По его словам, никто точно не знает, сколько продлится пандемия, поэтому общество должно привыкнуть жить по новым правилам.

"У людей есть свои планы, желания. Считаю, что Оперштаб должен подготовить определенные нормативы по проведению свадеб", - сказал Гулиев.

По мнению депутата, в Азербайджане можно будет разрешить проведение свадебных церемоний в случае улучшения эпидемиологической ситуации и роста числа вакцинированных граждан.

Он также считает, что население неактивно участвует в процессе вакцинации.

"Для того чтобы разрешить проведение свадеб, необходимо снизить уровень инфицирования и увеличить число вакцинированных. Думаю, чем активнее граждане будут участвовать в вакцинации, тем скорее может быть дано разрешение на проведение свадеб", - сказал Гулиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)