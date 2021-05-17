Бронзовый памятник Муслиму Магомаеву будет готов через месяц – Trend TV

БАКУ / Trend/ - Сейчас идет процесс подготовки бронзового памятника певцу, народному артисту СССР Муслиму Магомаеву, он будет готов через месяц.

Об этом в понедельник сказал Trend TV народный художник Азербайджана, скульптор-монументалист, лауреат государственных премий, ректор Азербайджанской государственной академии художеств Омар Эльдаров.

По его словам, процесс отливки памятника займет один месяц

Народный художник добавил, что высота памятника народному артисту СССР будет два метра: «Памятник будет установлен на территории Приморского национального бульвара. Мы выбрали такой фон, что памятник будет стоять лицом к городу, а спиной к морскому вокзалу. За ним будут видны многоэтажные здания и комплекс в виде огромного полумесяца (The Crescent Development Project). За счет того, что эти сооружения располагаются практически на другой стороне бульвара и кажутся минималистичными, памятник всемирно известному певцу Муслиму Магомаеву будет выглядеть величественно».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)