В Азербайджане выявлено 432 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 1024 человека
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 432 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 1 024 человека, скончались - 10, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлен 330 701 случай заражения коронавирусной инфекцией, 316 439 человек вылечились, 4 802 - скончались, число активных больных составляет 9 460.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 11 116 тестов, а в целом за все время пандемии – 3 404 046.
(Текст: Кямаля Сеидова)
Лента новостей
В Азербайджане совершенствуется управление в сфере обязательного государственного личного страхования - Указ
Россия внимательно следит за ситуацией, связанной с приграничным инцидентом между Арменией и Азербайджаном – МИД
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Беларусь и Азербайджан демонстрируют высокий уровень взаимодействия, сотрудничества
Вандализм Армении против культурного наследия Азербайджана - вопиющее нарушение международного права
Впервые в истории азербайджанского спорта болельщик стал личным гостем футбольной команды (ВИДЕО, ФОТО)
Начались работы по реконструкции на участке самой короткой дороги, соединяющей семь районов Азербайджана (ФОТО)