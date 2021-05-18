В Азербайджане выявлено 432 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 1024 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 432 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 1 024 человека, скончались - 10, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлен 330 701 случай заражения коронавирусной инфекцией, 316 439 человек вылечились, 4 802 - скончались, число активных больных составляет 9 460.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 11 116 тестов, а в целом за все время пандемии – 3 404 046.

(Текст: Кямаля Сеидова)