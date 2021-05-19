Численность населения Азербайджана превысила 10,13 млн
БАКУ /Trend/ - На первое апреля 2021 года численность населения Азербайджана выросла на 0,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госкомстат.
По данным ведомства, численность населения составила 10 130 100 человек.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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