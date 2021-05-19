Численность населения Азербайджана превысила 10,13 млн

БАКУ /Trend/ - На первое апреля 2021 года численность населения Азербайджана выросла на 0,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госкомстат.

По данным ведомства, численность населения составила 10 130 100 человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)