В рамках проекта «Наш двор» в Баку благоустроен очередной двор (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта «Наш двор», осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, 20 мая в Наримановском районе Баку в пользование жителей был сдан очередной обновленный двор, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ИВ Баку.

Обновленный двор в Наримановском районе столицы охватывает жилые здания, в которых проживает около 1100 человек (ул. ашуга Али, 5, 7/19, ул. Изеддина Гасаноглу, 21 и ул. Фатали Хана Хойского, 118, 120/23).

Основная цель проекта «Наш двор» заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении зеленых насаждений, составляющих основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жизни жителей.

В очередном благоустроенном дворе предусмотрены условия и для удобного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья. Для создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп, обеспечения эффективного досуга молодежи и выработки привычки регулярно заниматься спортом установлены различные спортивные сооружения, построены футбольная и шахматная площадки, детские игровые площадки. На территории двора установлены 4 беседки, новые скамейки и контейнеры для отходов.

С учетом пожеланий жителей во дворе установлены новые осветительные столбы и камеры видеонаблюдения, полностью отремонтированы фасад, крыша и подъезды зданий, применена система доступа по электромагнитным картам, а также установлены пожарные гидранты.

Наряду с восстановлением существующего озеленения, на территории в соответствии с правилами особого карантинного режима дополнительно посажены 35 деревьев, создана зеленая полоса на участке площадью 1500 квадратных метров

В соответствии с требованиями карантинного периода в обновленном дворе проведены медико-профилактические мероприятия, установлены дезинфекционные диспенсеры и просветительские таблички, предупреждающие о необходимости соблюдения правил карантинного режима.

Реализация данного проекта предусматривается во всех районах Баку. В связи с этим просьба предоставлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах нашей столицы.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)