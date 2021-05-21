Мы рады выходу в финал Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике – азербайджанские спортсменки

БАКУ /Trend/ - Выход в финал Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Баку осчастливил нас, ведь мы старались, полноценно готовились к турниру.

Об этом сказали выступающие в составе трио азербайджанские гимнастки, сообщает в пятницу Trend.

Напомним, что азербайджанское трио в составе Сары Алиханлы, Алии Исмаиловой и Санам Казымовой вышло в финал в возрастной категории 12–14 лет с результатом 17.950 балла.

«Мы очень рады, что вышли в финал. Каждая из нас с большим усердием готовилась к соревнованиям, плодотворно работала. Подготовка к турниру шла ежедневно, тренировались по четыре часа, ближе к соревнованиям нагрузка увеличилась», – отметила Сара Алиханлы.

По словам Алии Исмаиловой, усилия того стоили: «Мы работали над собой, совершенствовали свое мастерство, чтобы хорошо выступить на соревнованиях. Счастливы, что вышли в финал».

«Безусловно, очень ответственно выступать на соревновании, проводимом в родной стране. Этот турнир очень важен для нас, здесь мы получаем огромный опыт, который в будущем обязательно пригодится. В финале мы должны выступить так, чтобы тренеры остались довольны. Постараемся сделать все, что в наших силах», – добавила Санам Казымова.

Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике проходят 21–23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

За первенство в ходе соревнований борются гимнасты в возрастных категориях 12–14 и 15–17 лет. Спортсмены выступят в обеих возрастных категориях в индивидуальной программе, в составах смешанных пар, трио, групп как в квалификации, так и в финалах. Кроме того, спортсмены в возрастной категории 15–17 лет будут соревноваться в программе аэродэнс.

Азербайджан на соревнованиях представляют: Лейла Абдуллазаде, Арзу Агаева, Лейла Ахмедова, Сара Алиханлы, Айлин Алиева, Ровшана Багирзаде, Лейла Бежанова, Дилара Гурбанова, Фидан Ибрагимова, Алия Исмаилова, Санам Казымова, Эвелина Козловская, Эмилия Махмудова и Марьям Топчубашова.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)