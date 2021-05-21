"Воплощение советского искусства". Соболезнования в связи со смертью Таира Салахова

Общество 21 мая 2021 23:47 (UTC+04:00)
"Воплощение советского искусства". Соболезнования в связи со смертью Таира Салахова

21 мая стало известно о смерти народного художника СССР Таира Салахова. Он умер в Германии в возрасте 92 лет.

Его коллеги, а также политические деятели выражают свои соболезнования.

"Удивительный человек, который ощущал движение времени"

Народный художник СССР Таир Салахов был воплощением советского искусства, его уход стал огромной потерей. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал вице-президент Российской академии художеств (РАХ), искусствовед Андрей Золотов, передает Trend.

"Кончина Таира Салахова - огромная потеря как для русского и азербайджанского искусства, так и для современного искусства в целом. Что значит современное искусство? Это все, что происходит в искусстве сегодня, и в этом Салахов - ярчайшая фигура, которая произнесла несколько очень важных слов в своем творчестве. <…> Таир Салахов - мудрец, невероятно деликатный человек, в нем соединялись внимание к человеку и большая внутренняя организованность. Это огромная потеря и для Российской академии художеств, вице-президентом которой он являлся в течение многих лет", - сказал Золотов.

По словам искусствоведа, в своем творчестве Салахов уделял особое внимание простому человеку, о чем свидетельствует цикл произведений о нефтяниках Азербайджана. Настоящим шедевром Золотов назвал портрет композитора Кара Караева кисти художника, ставшим одним из "самых высоких достижений в портретном искусстве XX и XXI веков".

"Я знал Кара Караева лично и могу сказать, что Салахов не только передал портретное сходство, но и сумел выразить характер этого человека, удивительно интеллигентного, культурного, наполненного музыкой во всей строгости. К моменту создания портрета Караев еще не был так широко известен, хотя, конечно, музыканты знали, что есть такой композитор, ученик Дмитрия Шостаковича. Появление этого портрета создало судьбу самого композитора. Он впоследствии развивался, стараясь быть достойным своего портрета. Это редкий случай", - поделился Золотов.

Он подчеркнул, что Салахов останется воплощением советского искусства, удивительным человеком, который "ощущал движение времени и нес в своем сердце любовь к нашей огромной стране, еще нераздельной". "Любовь к родному Азербайджану сочеталась в нем с тем, что жизнь его протекала в Советском Союзе, потом в России. Он понимал, что, с одной стороны, время все вокруг меняет, с другой стороны, что оно над нами не властно. Я надеюсь, что время не будет властно над его искусством", - заключил собеседник агентства.

"Воплощал дух времени"

Таир Салахов сумел с невероятной точностью воплотить на своих полотнах дух времени, его работы вдохновляют и восхищают, заявила Любимова.

"Прискорбной новостью для всех и для меня лично стала кончина народного художника СССР Таира Теймуровича Салахова. Став классиком при жизни, Таир Теймурович стоял у истоков нового направления в советской живописи. Он с невероятной точностью сумел воплотить на полотнах дух времени, в котором он жил и творил", - сказала Любимова, чьи слова привели в пресс-службе Минкультуры РФ.

Она отметила, что картины Салахова экспонируются в музеях России и Азербайджана с неизменным успехом. "Они вдохновляют и восхищают. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Таира Салахова", - заключила она.

"Художник мирового масштаба"

Президент Российской академии художеств Зураб Церетели назвал Таира Салахова живописцем мирового масштаба.

"Скончался великий художник, художник мирового масштаба. Я потерял близкого друга. То, что я чувствую, невозможно передать словами. Хочу передать соболезнования Айдан (дочь Салахова - прим. ТАСС)", - сказал Церетели, чьи слова привели в пресс-службе Российской академии художеств.

Российская и мировая культура понесла тяжелую утрату со смертью Таира Салахова, чье творчество стало знаковым в искусстве нашего времени. Работы художника пользовались всемирной известностью, подчеркнули в президиуме РАХ и Отделении живописи академии.

"Плодотворный творческий путь художника позволяет говорить об утверждении собственного художественного языка, истоками которого служат принципы "сурового стиля" <…> Эта потеря невосполнима. Ум, железная воля, честность и справедливость <...>. Ушел из жизни прекрасный человек, величайший мастер кисти, работы которого завоевали признание и любовь во всем мире. Мы вместе с вами сопереживаем эту тяжелую утрату. Он много значил для нас всех, мы глубоко скорбим вместе с вами", - добавили в академии.

"Человек творчества"

Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак заявила, что Таир Салахов был ярко выраженным носителем культуры Азербайджана, человеком творчества до последних минут своей жизни.

"От нас ушел действительно большой художник, который относится к миру искусства наднационально. Он был ярко выраженным носителем культуры Азербайджана, он был большой и важной ее частью. Когда ты приезжаешь в Азербайджан, находишься в Баку, присутствие Таира Салахова - часть энергии места, его особенности. Он был своеобразным носителем того, что мы называем гений места", - сказала она.

Она подчеркнула, что влияние Салахова на культуру Азербайджана было очень важным и очевидным. При этом, по ее словам, для российской культуры он был российским художником. "Он сформировался и вырос в Советском Союзе, был частью большого интернационального поля, очень сильный художник, прекрасный профессионал, очень хороший человек, мудрец", - добавила она.

Лошак отметила, что знакомство и общение с Салаховым всегда было радостью. "Хотя это был человек зрелого возраста, но, безусловно, было ощущение, что жизнь еще будет продолжаться. Он был человеком творчества до последних минут своей жизни", - сказала директор музея.

"Потеря для Азербайджана и всего мира"

Смерть Таира Салахова - это огромная потеря не только для Азербайджана, но и для всего мира, заявил посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы.

"Это огромная потеря не только для азербайджанской культуры, не только для азербайджанского искусства и народа, это потеря мирового масштаба, - сказал он. - Таир Салахов был выдающимся художником, общественным деятелем, членом многих международных академий, его знают и принимают по всему миру, он создатель так называемого сурового стиля".

По словам посла, Салахов был человеком, который прожил несколько эпох. "Выдающийся мастер, общественный деятель, философ, потрясающий человек и, конечно, он будет жить в сердцах и памяти всех тех, кто с ним общался, но как художник, я думаю, будет жить в веках". Бюльбюль оглы отметил, что работы Салахова будут изучаться, продаваться, будут проводиться выставки. "Конечно, это никогда не заменит живого общения. Так получилось, что мы познакомились в 1963 году и с тех пор вот так, несмотря на разницу в возрасте, у нас были очень теплые дружеские отношения. Я с утра сегодня в таком состоянии, что трудно найти слова, чтобы выразить те чувства, которые сейчас обуревают", - указал дипломат.

По его мнению, незаменимые люди есть, среди них именно Таир Салахов. "Он много лет жил и работал в Москве, он был первым секретарем Союза художников СССР, всегда помогал молодым художникам, он налаживал в союзе связи с международным миром, тогда это было сложно. Проводил выставки, многое делал для своих коллег-художников", - напомнил посол.

В постсоветское время, продолжил Бюльбюль оглы, Салахов нашел себя как вице-президент Российской академии художеств, он остался в памяти как человек, которого в Азербайджане глубоко ценят, любят, очень много давал советов молодым художникам и скульпторам. "Он был активным членом общества. Это очень важно, ведь есть художники, которые замыкаются в себе и творят вне общественной жизни, а он был и великим художником, и общественным деятелем, талантливым человеком в дружбе, в отношениях, человеком, который всегда был готов прийти на помощь", - вспоминает дипломат.

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