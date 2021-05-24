В Баку проходит церемония похорон народного художника Таира Салахова (Прямая трансляция)

БАКУ /Trend/ - На первой Аллее почетного захоронения в Баку проходит церемония похорон народного художника Азербайджана, вице-президента Российской академии художеств, лауреата государственных премий Таира Салахова, сообщает в понедельник Trend.

На церемонии присутствуют родные и близкие Таира Салахова, официальные лица и представители интеллигенции.

Напомним, что народный художник Таир Салахов скончался 21 мая в возрасте 92-х лет в клинике в Германии, где проходил лечение.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)