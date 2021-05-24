БАКУ /Trend/ - Арестовано еще одно должностное лицо Бакинского главного таможенного управления – финансовый инспектор Азер Бахшиев, сообщает в понедельник Trend.

Сегодня в Бинагадинском районном суде было рассмотрено представление следственного органа в его отношении.

Представление было рассмотрено, и в отношении Бахшиева была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что 17 мая Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана провело операцию в Бакинском главном таможенном управлении, в результате которой в качестве подозреваемых лиц были задержаны должностные лица управления – Эльмар Мирзоев, Эмин Халилов, Мирага Агаев, Джейхун Шабанов и Айдын Эйлазов. Впоследствии Бинагадинский районный суд избрал в их отношении меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что Азер Бахшиев – племянник бывшего премьер-министра Нахчыванской АР Аловсата Бахшиева, который занимал эту должность 20 лет.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)