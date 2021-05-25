Метро Баку не будет работать по выходным дням - Кабмин

БАКУ /Trend/ - Бакинский метрополитен, деятельность которого будет восстановлена с 31 мая, так же как и другие виды общественного транспорта, не будет работать по выходным дням.

Об этом сказал во вторник Trend глава пресс-службы Кабинета министров Азербайджана Ибрагим Мамедов.

(Автор: Эльгюн Мансимов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)