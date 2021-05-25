Здание Центра Гейдара Алиева освещено в цвета государственного флага Грузии

БАКУ /Trend/ - 26 мая Грузия отмечает День независимости.

По этому случаю здание Центра Гейдара Алиева было освещено в цвета государственного флага Грузии.

Во время видеопроекции при участии сотрудников посольства Грузии в Азербайджане перед Центром прозвучали государственные гимны Азербайджана и Грузии.