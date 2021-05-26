В Азербайджане могут разрешить проведение свадеб на открытом воздухе с ограниченным числом гостей - депутат

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане могут разрешить проведение свадебных церемоний на открытом воздухе и с ограниченным числом гостей.

Об этом сказал заместитель председателя комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламента) Рашад Махмудов, сообщает в среду Trend.

Он считает, что свадебные церемонии можно будет проводить в Домах торжеств в течение ограниченного времени и при условии 25-процентного заполнения зала.

"Но если гости не будут соблюдать правила карантина, то это может привести к росту числа инфицированных. Пока неизвестно, когда будет принято решение о проведении свадебных церемоний. Но в случае его принятия на каждого участника торжества ляжет большая ответственность", - сказал депутат.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)