Движение автотранспорта в центре Баку будет приостановлено до 8 июня (версия 2)

Общество 27 мая 2021 12:43 (UTC+04:00)

(первая версия в 12:29)

БАКУ /Trend/ - В связи с Гран-при Азербайджана "Формулы 1", который состоится 4-6 июня, с 01:00 31 мая до 06:00 8 июня приостанавливается движение автотранспорта на улицах Баку, по которым проходит трасса гонок, и на прилегающих улицах, говорится в совместном сообщении операционной компании Baku City Circuit, Бакинского транспортного агентства (БТА) и Управления государственной дорожной полиции столицы.

После того как движение транспорта будет полностью ограничено, Baku City Circuit в рамках подготовки к гонкам будет проводить на треке запланированные работы.

Автовладельцам, проживающим на улицах, на которых будет временно ограничено движение транспорта, будут выданы пропуска для автомобилей с целью проезда до места жительства в соответствии с правилами, с которыми можно ознакомиться по ссылке https://www.bakucitycircuit.com/az/faq.

На этот период будет временно изменена схема движения 22 маршрутных автобусов (№№ 1, 2, 4, 5, 6, 10, 18, 31, 37, 46, 53, 59, 61, 65, 77, 88, 125, 127, 205, M3 и M7). Соответствующую информацию можно получить по ссылке http://www.bna.az/az/news/1318.

С другими изменениями можно ознакомиться на странице Baku City Circuit по ссылке www.bakucitycircuit.com.

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