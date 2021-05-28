Метро Баку до окончания карантина будет работать в соответствии с рекомендациями Оперштаба при Кабмине (версия 2)

(первая версия в 11:55)

БАКУ /Trend/ - ЗАО «Бакинский метрополитен» в связи с возобновлением своей работы с 31 мая напомнило о правилах пассажироперевозок, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЗАО.

Метро Баку возобновит свою работу с 06:00 31 мая.

До окончания карантина метрополитен будет работать в соответствии с решениями, поручениями и рекомендациями Оперативного штаба при Кабмине.

Сообщается, что вход на станции метро будет открыт с 06:00 до 00:00.

Кроме того, метрополитен, как и весь общественный транспорт, не будет работать:

с 00:00 5 июня до 06:00 7 июня;

с 00:00 13 июня до 06:00 14 июня;

с 00:00 19 июня до 06:00 20 июня;

с 00:00 26 июня до 06:00 28 июня.

На станциях и в вагонах метро пассажиры должны использовать медмаски и соблюдать социальную дистанцию. Граждане, неправильно носящие медмаску, будут привлекаться к административной ответственности в соответствии с законодательством. На входе на станции Бакметрополитена пассажиры должны быть в медмасках, у них будут выборочно измерять температуру.

Граждане с повышенной температурой тела не будут допускаться в метро.