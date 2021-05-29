Золотую медаль ЧМ по аэробной гимнастике в Баку среди групп завоевала команда Румынии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первое место на 16-м чемпионате мира по аэробной гимнастике в Баку среди групп завоевали представители Румынии с результатом 22.583 балла, сообщает в субботу Trend.

На втором месте - спортсмены из Венгрии (22.516 балла), на третьем – представители Италии (22.100 балла).

Азербайджанская группа, в составе которой выступают Владимир Долматов, Имран Имранов, Балаханым Ахмедова, Хошгядям Гулиева и Нармина Гусейнова, с результатом 20.166 балла заняла восьмую позицию.

16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике проходит 27-29 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В нем принимают участие 166 спортсменов из 22 стран мира.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)