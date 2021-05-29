Лучшие моменты заключительного дня чемпионата мира по аэробной гимнастике в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу, 29 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку завершился 16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике, сообщает Trend.

Представляем фото с лучшими моментами заключительного дня чемпионата мира.

Отметим, что чемпионат мира проходил 27-29 мая, в нем приняли участие 166 спортсменов из 22 стран мира. В ходе трехдневного соревнования гимнасты соревновались в индивидуальной программе женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программах аэродэнс и аэростеп.

На чемпионате мира команда Азербайджана в составе Нурджан Джаббарлы, Мадины Мустафаевой, Имрана Имранова, Эльчина Мамедова, Нармины Гусейновой, Айхана Ахмедли, Нигяр Ибрагимбейли и Акифа Кяримли заняла первое место в программе аэродэнс.

Соревнования прошли в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических правил и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Натаван Эфендиева)