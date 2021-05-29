Золотую медаль чемпионата мира мы посвящаем своей стране – азербайджанские гимнасты

БАКУ /Trend/ - Золотую медаль, завоеванную на 16-м чемпионате мира по аэробной гимнастике, мы посвящаем Азербайджанской Республике, сказали в субботу Trend азербайджанские гимнасты, занявшие первое место на соревнованиях в программе аэродэнс.

В программе аэродэнс на чемпионате мира в Баку команда Азербайджана выступила в составе Нурджан Джаббарлы, Мадины Мустафаевой, Имрана Имранова, Эльчина Мамедова, Нармины Гусейновой, Айхана Ахмедли, Нигяр Ибрагимбейли и Акифа Кяримли.

"Наше выступление в квалификации состоялось 28 мая, в День Республики, и медали, завоеванные на чемпионате мира, мы посвящаем нашей Республике", - сказали спортсмены.

Гимнасты выразили признательность Федерации гимнастики Азербайджана за поддержку и созданные условия для подготовки к соревнованиям.

"В период пандемии для нас были созданы все условия для подготовки к соревнованиям, чтобы мы могли достойно выступить на чемпионате мира. На соревновании на ковер выходит команда из восьми человек, но за нами стоит много людей, сердца которых бьются в унисон с нашими сердцами. Мы выражаем им признательность", - сказал член команды Акиф Кяримли.

Спортсмены в контексте этой победы напомнили о чемпионате Европы 2019 года, где они также завоевали "золото".

"Если сравнивать программы чемпионата Европы и чемпионата мира, то в этом году были внесены изменения, усложнены упражнения. И еще - на соревновании в 2021 году мы выступили в статусе чемпионов Европы, и эту планку мы должны были сохранить", - сказали гимнасты.

Они отметили, что основной их задачей на любых соревнованиях является хорошо представить программу.

"На любом соревновании, в котором мы участвовали, медали никогда не были нашей целью. Наша задача - быть лучшими, показать высокий уровень программы. Ни на чемпионате Европы, ни на чемпионате мира мы с товарищами по команде не говорили о медалях, самое главное - достойно выступить", - сказал Акиф Кяримли.

Спортсмены также сказали, что им не хватало болельщиков на трибунах.

"Атмосфера, которую создают болельщики - особенная, их поддержка вдохновляет спортсменов. Однако, несмотря на то, что трибуны из-за пандемии были пустыми, мы ощущали поддержку болельщиков, знали, что они за нас переживают", - сказали азербайджанские гимнасты.

Напомним, что 16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике прошел 27-29 мая в Национальной арене гимнастики в Баку, в нем приняли участие 166 спортсменов из 22 стран. В ходе трехдневного соревнования гимнасты соревновались в индивидуальной программе женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программах аэродэнс и аэростеп.

Соревнования прошли в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических правил и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева)