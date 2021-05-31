В Азербайджане отменено требование о ношении медицинских масок на открытом воздухе

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в Азербайджане отменяется требование о ношении медицинских масок на открытом воздухе, передает Trend.

Напомним, что в Азербайджане принято решение об ослаблении особого карантинного режима с 31-го мая.

Согласно постановлению, срок особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики продлен до 06:00 первого августа 2021 года.

(Редактор: Надир Насиров)