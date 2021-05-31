Следствие по делу экс-посла завершается - Генпрокуратура Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Следствие, проводимое в Главном следственном управлении Генпрокуратуры по уголовному делу находящегося под арестом экс-посла Эльдара Гасанова, завершается.

Об этом в ответ на запрос Trend в понедельник сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Было отмечено, что по результатам следствия общественности будет предоставлена подробная информация.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)