Еще один автобусный маршрут в Баку переходит на безналичную оплату проезда

БАКУ /Trend/ - В Баку с первого июня автобусный маршрут №133 (поселок Бинагади - станция метро "Гянджлик") переходит на безналичную оплату проезда посредством BakıKart, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Отметим, что на маршруте автобуса №133 установлены POS-терминалы для пополнения баланса BakıKart.

Система безналичной оплаты проезда действует на 58 процентах автобусных маршрутов Баку. Ее используют около 780 тысяч пассажиров (42 процента).

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)