Журналисты ознакомились с ходом строительных работ в освобожденном Агдаме (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Сегодня состоялась очередная поездка представителей СМИ в освобожденный от оккупации город Агдам.

Как передает Карабахского бюро Trend, целью поездки, организованной Агентством развития медиа Азербайджана, является ознакомление с ходом строительства объектов, фундамент которых был заложен в ходе поездки в Агдам Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева.

Съемочная группа Карабахского бюро Trend понаблюдала за ходом работ по строительству нового, современного Агдама, а также работ по реконструкции и обустройству на территории.

Вскоре в связи с этим будет представлен обширный видеорепортаж.

(Автор: Аслан Мамедли. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)