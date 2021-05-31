Журналисты ознакомились с ходом строительных работ в освобожденном Агдаме (ФОТО)

Общество 31 мая 2021 14:46 (UTC+04:00)
Журналисты ознакомились с ходом строительных работ в освобожденном Агдаме (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Сегодня состоялась очередная поездка представителей СМИ в освобожденный от оккупации город Агдам.

Как передает Карабахского бюро Trend, целью поездки, организованной Агентством развития медиа Азербайджана, является ознакомление с ходом строительства объектов, фундамент которых был заложен в ходе поездки в Агдам Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева.

Съемочная группа Карабахского бюро Trend понаблюдала за ходом работ по строительству нового, современного Агдама, а также работ по реконструкции и обустройству на территории.

Вскоре в связи с этим будет представлен обширный видеорепортаж.

(Автор: Аслан Мамедли. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Журналисты ознакомились с ходом строительных работ в освобожденном Агдаме (ФОТО) - Gallery Image
Журналисты ознакомились с ходом строительных работ в освобожденном Агдаме (ФОТО) - Gallery Image
Журналисты ознакомились с ходом строительных работ в освобожденном Агдаме (ФОТО) - Gallery Image
Журналисты ознакомились с ходом строительных работ в освобожденном Агдаме (ФОТО) - Gallery Image
Журналисты ознакомились с ходом строительных работ в освобожденном Агдаме (ФОТО) - Gallery Image
Журналисты ознакомились с ходом строительных работ в освобожденном Агдаме (ФОТО) - Gallery Image
Журналисты ознакомились с ходом строительных работ в освобожденном Агдаме (ФОТО) - Gallery Image
Журналисты ознакомились с ходом строительных работ в освобожденном Агдаме (ФОТО) - Gallery Image
Журналисты ознакомились с ходом строительных работ в освобожденном Агдаме (ФОТО) - Gallery Image
Журналисты ознакомились с ходом строительных работ в освобожденном Агдаме (ФОТО) - Gallery Image
Журналисты ознакомились с ходом строительных работ в освобожденном Агдаме (ФОТО) - Gallery Image
Журналисты ознакомились с ходом строительных работ в освобожденном Агдаме (ФОТО) - Gallery Image
Журналисты ознакомились с ходом строительных работ в освобожденном Агдаме (ФОТО) - Gallery Image
Журналисты ознакомились с ходом строительных работ в освобожденном Агдаме (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Журналисты ознакомились с ходом строительных работ в освобожденном Агдаме (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Журналисты ознакомились с ходом строительных работ в освобожденном Агдаме (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Журналисты ознакомились с ходом строительных работ в освобожденном Агдаме (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Журналисты ознакомились с ходом строительных работ в освобожденном Агдаме (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Журналисты ознакомились с ходом строительных работ в освобожденном Агдаме (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Журналисты ознакомились с ходом строительных работ в освобожденном Агдаме (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Журналисты ознакомились с ходом строительных работ в освобожденном Агдаме (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Журналисты ознакомились с ходом строительных работ в освобожденном Агдаме (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Журналисты ознакомились с ходом строительных работ в освобожденном Агдаме (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Журналисты ознакомились с ходом строительных работ в освобожденном Агдаме (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Журналисты ознакомились с ходом строительных работ в освобожденном Агдаме (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Журналисты ознакомились с ходом строительных работ в освобожденном Агдаме (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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