Дорожная полиция Азербайджана предупредила водителей и пассажиров в связи с использованием медмасок

БАКУ /Trend/ - С 31 мая в Азербайджане отменено обязательное ношение медицинских масок на открытом воздухе, однако это решение не распространяется на закрытые помещения и общественный транспорт.

Об этом заявил завотделом Главного управления государственной дорожной полиции Азербайджана подполковник Намидан Пириев, сообщает в понедельник Trend.

«Отмена обязательного ношения медмасок на открытом воздухе не означает, что их можно не использовать в общественном или личном автотранспорте. Как и раньше, люди, пользующиеся общественным транспортом и такси, должны носить медмаски. Что касается частного автотранспорта, то водитель может не использовать маску, если он находится в салоне один или с членами семьи. Однако если в машине есть посторонние люди, то и водитель, и пассажиры должны быть в медмасках. В противном случае они будут привлечены к ответственности по стать 211.2 Кодекса об административных проступках», - сказал Пириев.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)