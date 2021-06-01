В Бакинской высшей школе нефти открылись новые специальности

БАКУ/Trend/- В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) открылись новые специальности. Так, БВШН начнет принимать студентов для обучения на степень бакалавра компьютерной инженерии на 2021/2022 учебный год.

План приема предусматривает 20 бюджетных мест и 30 платных мест.

Следует отметить, что минимальный проходной балл для поступающих на бакалавриат БВШН с обучением на платной основе составляет 400 баллов. Стоимость обучения составляет 4500 манатов.

Кроме того, со следующего учебного года БВШН начнет принимать студентов в магистратуру на специальности «Организация и управление бизнесом в сфере финансов», «Организация и управление бизнесом в сфере менеджмента» и «Организация и управление бизнесом в сфере управления проектами». Планируется выделить по 25 мест на каждую из этих специальностей. Стоимость обучения по этим специальностям составляет 5 тысяч манатов.

Обучение, как и по другим специальностям, будет вестись на английском языке как на бакалавриате, так и на магистратуре. Общий конкурс будет проводится для азербайджанского и русского отделений.

В настоящее время Бакинская высшая школа нефти осуществляет прием абитуриентов в бакалавриат для обучения по специальностям «Нефтегазовая инженерия», «Химическая инженерия», «Инженерия по автоматизации процессов», «Информационная безопасность» и «Управление бизнесом». Вуз также осуществляет прем абитуриентов в магистратуру для обучения по специальностям «Нефтегазовая инженерия», «Химическая инженерия», «Инженерия по автоматизации процессов».

Обучение по специальностям «Нефтегазовая инженерия» и «Химическая инженерия» проводится на основе учебной программы Университета Хериот-Ватт (Великобритания).