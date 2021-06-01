В Наримановском районе Баку в рамках проекта "Наш двор" благоустроен очередной двор (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта "Наш двор", реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, первого июня был сдан в пользование жителей столицы очередной обновленный двор.

Как сообщает во вторник Trend, обновленный двор в Наримановском районе столицы, расположенный по адресу: улица Фатали хана Хойского, 106, 108, 110 и улица Кёроглу Рагимова, 22, охватывает жилые здания, в которых проживает около 1500 человек.

Основная цель проекта "Наш двор" заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении озеленения, составляющего основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жизни людей.

В очередном благоустроенном дворе предусмотрены и возможности для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, а также в целях создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп, эффективного проведения досуга молодежи и выработки привычки регулярно заниматься спортом установлены различные спортивные сооружения, построены футбольная и шахматная площадки, детские игровые площадки. На территории двора установлены две беседки, новые скамейки и контейнеры для отходов.

С учетом пожеланий жителей во дворе установлены новые осветительные столбы и пожарные гидранты, полностью отремонтированы фасад, крыша и подъезды зданий. Наряду с восстановлением существующего озеленения, с соблюдением правил особого карантинного режима на территории дополнительно посажены 30 деревьев, создана зеленая полоса на участке площадью 3000 квадратных метров

Реализация данного проекта предусматривается во всех районах Баку. В связи с этим просьба предоставлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах столицы.

(Текст: Турал Гараджаев)