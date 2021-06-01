Обнародовано число вакцинированных от коронавируса в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 59 499 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
За день число получивших первую дозу вакцины составило 51 940, вторую - 7 559.
Общее число вакцинированных в стране составляет 2 312 715. При этом первую дозу вакцины получили 1 404 898, вторую - 907 817 человек.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
Как выглядит трехлетняя Нани из первого азербайджанского сериала "Bəyaz həyat", сейчас ей 21 год (ВИДЕО, ФОТО)
Визит премьер-министра Грузии в Турцию имеет важное стратегическое значение для обеих стран - глава МИД
Сильная азербайджанская женщина, воины и символы Ширваншахов, Сефевидов, Аггоюнлу и Атропатены (ВИДЕО)
Azercell реализовал социальный проект для детей шехидов по случаю Международного дня защиты детей 1 июня (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Желаю каждому ребенку на Земле крепкого здоровья, любви, радости, добра, беззаботного детства и счастливой жизни! (ФОТО)
В рамках учений Anatolian Phoenix-2021 в Турции организован День высокопоставленных наблюдателей (ФОТО)