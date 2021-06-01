Обнародовано число вакцинированных от коронавируса в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 59 499 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 51 940, вторую - 7 559.

Общее число вакцинированных в стране составляет 2 312 715. При этом первую дозу вакцины получили 1 404 898, вторую - 907 817 человек.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)