Питьевая вода в Баку полностью соответствует нормам – Центр гигиены и эпидемиологии
БАКУ /Trend/ - Питьевая вода в Баку полностью соответствует нормам, никаких проблем по водоснабжению столицы нет.
Об этом в передаче «Час эксперта» Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана сказал завотделом Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Минздрава Зияддин Кязымов, сообщает во вторник Trend
Он отметил, что качество питьевой воды, подаваемой в Баку, находится в пределах нормы как по бактериологическим, так и химическим показателям.
Завотделом также напомнил, что в соответствии с государственной программой в стране продолжается процесс реконструкции системы водоснабжения и канализации.
(Автор: Самир. Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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