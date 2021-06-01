Питьевая вода в Баку полностью соответствует нормам – Центр гигиены и эпидемиологии

БАКУ /Trend/ - Питьевая вода в Баку полностью соответствует нормам, никаких проблем по водоснабжению столицы нет.

Об этом в передаче «Час эксперта» Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана сказал завотделом Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Минздрава Зияддин Кязымов, сообщает во вторник Trend

Он отметил, что качество питьевой воды, подаваемой в Баку, находится в пределах нормы как по бактериологическим, так и химическим показателям.

Завотделом также напомнил, что в соответствии с государственной программой в стране продолжается процесс реконструкции системы водоснабжения и канализации.

(Автор: Самир. Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)