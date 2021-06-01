ГЭЦ Азербайджана обратился к ученикам в связи с выпускными экзаменами

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обратился к учащимся в связи с предстоящими выпускными экзаменами.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ГЭЦ, девятого июня в Наримановском, Насиминском, Гарадагском районах Баку, Нафталане, Абшеронском (вторая часть), Агдамском, Геранбойском, Масаллинском (первая часть), Сабирабадском, Шамахинском, Тертерском, Хачмазском (первая часть), Загатальском районах, а 10 июня – в Низаминском, Сабаильском, Сураханском районах Баку, Мингячевире и Сумгайыте (вторая часть), Агджабединском, Балакенском, Билясуварском, Джалилабадском (первая часть), Имишлинском, Исмаиллинском, Губинском (первая часть) районах будут проведены выпускные экзамены на уровне общего (9-летнего) среднего образования.

Участники экзамена могут распечатать свои пропускные листы, а учебные заведения – пропускные листы всех учащихся перейдя по ссылке https://www.e-gov.az/az/services/read/2516/0?tqdk_xdm=46.

Вместе с пропускным листом участники должны распечатать «Декларацию о состоянии здоровья экзаменуемого». Документ необходимо распечатать на отдельном листе, заверить личной подписью и подать контролеру в день экзамена.

Учащиеся будут сдавать экзамен в районе (городе), соответствующем месту нахождения школы, которую они окончили. Для снижения массовости экзамены в Сумгайыте, Абшеронском, Масаллинском, Хачмазском, Джалилабадском, Губинском районах разделены на две части и будут проведены в течение двух дней, что указано выше. Нажав на соответствующие ссылки можно ознакомиться со списком школ, учащиеся которых будут сдавать экзамен в конкретный день.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)