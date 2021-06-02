Не выносившие пыток в армянском плену совершали суицид - бывший азербайджанский пленный (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Во время армянской оккупации Губадлы в 1993 году я, будучи раненым, попал в плен.

Об этом в среду сказал Trend подвергавшийся пыткам в армянском плену Хабиб Кязымов.

По его словам, он находился в плену год и девять месяцев.

"В камере было до 40 азербайджанцев, и не выносившие пыток совершали суицид", - сказал Кязымов.