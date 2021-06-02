Не выносившие пыток в армянском плену совершали суицид - бывший азербайджанский пленный (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Во время армянской оккупации Губадлы в 1993 году я, будучи раненым, попал в плен.
Об этом в среду сказал Trend подвергавшийся пыткам в армянском плену Хабиб Кязымов.
По его словам, он находился в плену год и девять месяцев.
"В камере было до 40 азербайджанцев, и не выносившие пыток совершали суицид", - сказал Кязымов.
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