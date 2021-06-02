В Азербайджане могут внедрить новые параметры установления инвалидности

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане могут быть внедрены новые параметры установления инвалидности. Та или иная группа инвалидности будет устанавливаться в зависимости от того, на сколько процентов будут оценены нарушения функций человеческого организма. Нарушение 30-60 процентов функций организма будет соответствовать III группе инвалидности, 60-80 процентов - II группе, 80-100 процентов - I группе.

Об этом сказал в среду Trend глава комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент) Муса Гулиев.

По его словам, на заседании парламентского комитета второго июня были обсуждены соответствующие поправки в закон "О правах лиц с инвалидностью".

"Изменения рекомендованы к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса. Если они будут приняты, то вступят в силу с 1 января 2022 года", - сказал Гулиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)