Уникальность трассы в Баку ставит перед участниками F1 интересные задачи - гонщик команды McLaren
БАКУ /Trend/ - Трасса в Баку по-своему уникальна, а сочетание длинных прямых и медленных поворотов ставит перед участниками интересные и сложные задачи.
Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал гонщик команды McLaren Ландо Норрис.
По его словам, гонки в Баку проходят непредсказуемо и всегда чувствуется, что могут представиться какие-то возможности, и тогда надо быть готовым в полной мере ими воспользоваться.
"Соперники позаботятся о том, чтобы борьба на трассе была острой и напряжённой, поэтому мы должны постараться в полной мере раскрыть потенциал машины, при этом избегая неприятностей, поскольку в Баку, как и на всех городских трассах, практически нет места ошибкам", - сказал Ландо Норрис.
Отметим, что Гран При Азербайджана "Формулы 1" состоится 4-6 июня в Баку.
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni