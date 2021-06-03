По инициативе председателя АМОР Лейлы Алиевой проведен цикл благотворительных акций по случаю Международного дня защиты детей (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - По инициативе председателя Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) Лейлы Алиевой организация провела цикл благотворительных акций по случаю Международного дня защиты детей, сообщает в четверг Trend.
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По инициативе председателя АМОР Лейлы Алиевой проведен цикл благотворительных акций по случаю Международного дня защиты детей (ФОТО)
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