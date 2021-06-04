Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, умеренный северо-западный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 16-21, днем - 25-29, в Баку ночью - 18-20, днем - 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем 40-45 процентов.

Завтра в ряде северных и западных районов Азербайджана ожидаются грозовые дожди, град, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 18-22, днем - 28-33, в горах ночью - 9-14, днем 18-23 градуса тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)