Турция откроет в Азербайджане учреждения профобразования

БАКУ /Trend/ - Турция откроет в Азербайджане учреждения профессионального образования, передает во вторник Trend.

Так, на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана обсуждался вопрос об утверждении "Протокола по сотрудничеству в сфере профессионального образования между правительством Азербайджана и правительством Турции".

Согласно протоколу, на базе двух учреждений профобразования в Азербайджане при поддержке министерства национального образования Турции будут созданы два новых учреждения профобразования.

Также в соответствии с протоколом стороны с целью взаимного повышения уровня знаний и опыта будут поощрять налаживание связей школ-побратимов в сфере профобразования, взаимное прохождение курсов и практики.

После обсуждений протокол был вынесен на голосование и утвержден.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)