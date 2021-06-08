В Баку от коронавируса вакцинированы более 80% работников сферы образования

БАКУ /Trend/ - В Баку к вакцинации от коронавируса привлечены 82 процента работников сферы образования, в том числе коллектив Управления образования по г. Баку, сообщает во вторник Trend.

С этой целью в общеобразовательных учреждениях столицы функционируют 10 прививочных пунктов.

Напомним, что процесс вакцинации от коронавируса в Азербайджане начался 18 января.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)