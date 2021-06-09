На матчи ЕВРО-2020 в Баку проданы 44 тыс. билетов - АФФА

БАКУ /Trend/ - На матчи ЕВРО-2020, которые будут проведены в Баку, проданы 44 тысячи билетов.

Об этом сказал исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов, сообщает в среду Trend.

Мамедов отметил, что Бакинский Олимпийский стадион, где будут проходить игры, вмещает 68 тысяч человек: "С учетом того, что в некоторых местах оборудованы специальные студии УЕФА и телеканалов, вместимость арены уменьшилась до 62-63 тысяч человек. Согласно правилам, на матчи будут допущены 50% зрителей. На каждый матч в продаже бывает порядка 32 тысяч билетов. Пока на четыре матча проданы 44 тысячи билетов. По средним подсчетам, число проданных билетов на первую игру превышает 6 тысяч, на вторую игру - между Уэльсом и Турцией - продано свыше 18 тысяч билетов. На две другие игры реализовано равное количество билетов. Пока неизвестно, какие команды будут играть в четвертьфинале, тем не менее интерес к игре большой, в особенности среди иностранцев".

Отметим, что Бакинский Олимпийский стадион примет четыре матча чемпионата Европы 2020 года по футболу. Три из них – это матчи группы "А" между сборными Швейцарии – Уэльса (12 июня), Турции – Уэльса (16 июня) и Швейцарии – Турции (20 июня).

Четвертьфинал ЕВРО-2020 будет проведен в Баку 3 июля в 18:00 (время местное).

(Перевод: Кямаля Сеидова)