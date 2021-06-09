Армяне подвергали нас тяжелым пыткам - находившийся в плену азербайджанец

БАКУ /Trend/ - В плену армяне подвергали нас тяжелым пыткам.

Об этом на суде над армянскими террористами Людвиком Мкртычяном и Алешей Хосровяном, которые пытали азербайджанских пленных, сказал потерпевший Кямиль Бабаев, сообщает в среду Trend.

Он сообщил, что находился в плену больше года.

Бабаев сказал, что Людвик Мкртычян и Алеша Хосровян подвергали пленных тяжелым пыткам.

"Меня держали в плену в Шуше и Ханкенди. Нас подвергали многим пыткам. Армяне, над которыми сейчас идет суд, жестоко обращались с нами. Время пришло, справедливость восторжествовала, теперь они будут наказаны за свои грязные деяния", - сказал Бабаев.

Отметим, что в административном здании Ясамальского районного суда под председательством судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева прошел судебный процесс по уголовному делу в отношении армянских боевиков Мкртычяна Людвика Мкртычевича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, которые во время первой Карабахской войны пытали азербайджанских пленных и совершили другие тяжкие преступления.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)