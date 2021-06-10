В Азербайджане 25 участников войны обеспечены высокотехнологичными протезами - министр

Общество 10 июня 2021 11:29 (UTC+04:00)
В Азербайджане 25 участников войны обеспечены высокотехнологичными протезами - министр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 25 участников войны обеспечены высокотехнологичными протезами. Кроме того, скоро такие протезы получат еще 50 раненых военнослужащих.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, выступая на коллегии ведомства, сообщает в четверг Trend.

Министр отметил, что ведется работа по обеспечению высокотехнологичными протезами участников войны, у которых ампутированы руки.

Для этого были приглашены специалисты российского представительства исландской компании ÖSSUR. Уже проведены соответствующие замеры у 32 участников войны из этой категории. В ближайшее время они будут обеспечены высокотехнологичными протезами.

По его словам, также продолжается работа по оценке инвалидности участников Отечественной войны на основании справок, выданных военно-врачебными комиссиями. Более 600 ветеранам были назначены инвалидность и социальные выплаты.

Бабаев отметил, что за пять месяцев до пяти тысяч граждан с инвалидностью были обеспечены 18 тысячами средствами реабилитации.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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