Азербайджан опережает Европу по показателю вакцинации от COVID-19
БАКУ /Trend/ - В Европейском регионе вакцину от коронавируса получило 17 процентов от общей численности населения.
Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
По его словам, численность вакцинированных от COVID-19 в Европе недостаточна для защиты населения от новой волны пандемии.
Отметим, что на сегодня в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошло до 18 процентов населения. Это самый высокий показатель среди стран СНГ.
(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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