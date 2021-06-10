Азербайджан опережает Европу по показателю вакцинации от COVID-19

БАКУ /Trend/ - В Европейском регионе вакцину от коронавируса получило 17 процентов от общей численности населения.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, численность вакцинированных от COVID-19 в Европе недостаточна для защиты населения от новой волны пандемии.

Отметим, что на сегодня в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошло до 18 процентов населения. Это самый высокий показатель среди стран СНГ.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)