В Азербайджане впервые начато производство пожарных автомобилей (Эксклюзив) (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ / Trend/ - Азербайджан впервые приступил к производству пожарных автомобилей.

Об этом в четверг сказал Trend главный менеджер по сервису компании-производителя Кянан Мамедов.

Он отметил, что компания-производитель готовится вывести автомобиль на продажу: «Пожарная машина собрана на шасси полноприводного грузового автомобиля марки "MAN". Вся пожарная надстройка автомобиля отечественного производства. Автомобиль оснащен мощной системой насосов высокого давления. Он одновременно способен тушить пожар как водой, так и пеной, при этом обладает способностью качать три тысячи литров воды в минуту».

Мамедов подчеркнул, что пожарный автомобиль, который предназначен для использования только в городе, уже прошел тестирование, и технически он отвечает всем стандартам пожаротушения.

Представитель компании также добавил, что колесная база автомобиля с двигателем мощностью 299 лошадиных сил составляет 3860 мм, а общий вес – 14 тонн: « Оперативное транспортное средство предназначено для пожарной бригады из трех человек. На нем установлена цистерна объемом в 2 тонны, также имеется 450-литровый резервуар для пены. Пока массовое производство пожарного автомобиля не предусматривается, но в случае заказа оно может быть начато».

Напомним, что пожарный автомобиль, впервые произведенный в Азербайджане, демонстрируется на 14-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставке Caspian Agro-2021 и 26-й Азербайджанской международной выставке пищевой промышленности InterFood Azerbaijan-2021, открывшихся сегодня в бакинском Экспо-центре.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)